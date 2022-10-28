Польща вимагатиме від Росії репарацій за Другу світову війну. Медведєв назвав варіанти реакції РФ
Польща вимагатиме від Росії компенсації збитків, які завдала влада Радянського Союзу під час Другої світової війни
Про це заявило Міністерство закордонних справ.
"Розрахунок воєнних втрат, завданих СРСР, базуватиметься на дослідженні, яке можна порівняти з тим, за результатами якого був підготовлений Звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни 1939-1945 років, відповідно до постанови польського Сейму", – йдеться в коментарі.
Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед основного: повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік та компенсація збитків для жертв окупації, членів їхніх сімей та польської діаспори у нацистській Німеччині.
Крім того, Польща вимагає повернення власних конфіскованих культурних цінностей, які зараз знаходяться на території Німеччини.
На вимоги Польщі у своєму стилі відреагував Дмитро Медведєв:
"На дегенератів із польського МЗС, які вимагають від Росії компенсації військових втрат, можна реагувати двояко. Або підготувати їм рахунок за "все", що передав СРСР Польщі у період соціалізму. А це сотні мільярдів доларів. Або сказати, щоб вони підтерлися своїм поганим розрахунком. Відомо, що через санкції туалетний папір у ЄС сильно подорожчав".
- 1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації на суму €1,3 трлн за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.
- 15 вересня сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії. 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки.
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