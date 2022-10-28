Про це заявило Міністерство закордонних справ.

"Розрахунок воєнних втрат, завданих СРСР, базуватиметься на дослідженні, яке можна порівняти з тим, за результатами якого був підготовлений Звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни 1939-1945 років, відповідно до постанови польського Сейму", – йдеться в коментарі.

Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед основного: повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік та компенсація збитків для жертв окупації, членів їхніх сімей та польської діаспори у нацистській Німеччині.

Крім того, Польща вимагає повернення власних конфіскованих культурних цінностей, які зараз знаходяться на території Німеччини.

На вимоги Польщі у своєму стилі відреагував Дмитро Медведєв:

"На дегенератів із польського МЗС, які вимагають від Росії компенсації військових втрат, можна реагувати двояко. Або підготувати їм рахунок за "все", що передав СРСР Польщі у період соціалізму. А це сотні мільярдів доларів. Або сказати, щоб вони підтерлися своїм поганим розрахунком. Відомо, що через санкції туалетний папір у ЄС сильно подорожчав".

1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації на суму €1,3 трлн за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

15 вересня сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії. 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки.

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