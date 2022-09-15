Про це повідомляє PAP.

"Польща ніколи не відмовлялася від претензій до Німеччини; Сейм Республіки Польської закликає уряд Німеччини визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв’язання Другої світової війни", - йдеться у документі.

У резолюції згадані усі злочини нацистської Німеччини проти Польщі та наголошено, що країна так і не отримала належної компенсації, і ніколи не відмовлялася від неї.

"Заяви про те, що вимоги до Німеччини були зняті у правовий спосіб чи обмежені у часі, не мають підстав ані моральних, ані юридичних", - йдеться у резолюції.

Крім того, зауважують, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. "Ці втрати вимагають ідентифікації й презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації", - зазначається у резолюції Сейму РП.

1 вересня у Польщі озвучили ідею про репарації від Німеччини на суму €1,3 трлн за нацистську окупацію країни, Берлін відреагував.

14 вересня віцепрем'єр-міністр, голова міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський заявив, що Польща надасть Росії ще сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР під час Другої світової війни.