Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська "Польському радіо".

За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині розпочали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією. Посилені заходи безпеки включатимуть камери та датчики фіксації руху.

"Цього тижня також розпочнеться підготовка до роботи на кордоні", - додала Міхальська.

У Прикордонній службі зазначили, що будівельні роботи на кордоні мають розпочатися у першій половині квітня. Тим часом матеріали для цього почнуть завозити уже за кілька днів.

Радіус дії посиленої охорони охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією - це близько 199 кілометрів, за винятком ділянки Віслинської коси. На території коси кордон уже кілька років охороняється електронними засобами.