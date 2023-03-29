Польща встановить камери та датчики руху на кордоні з РФ
Електронна система захисту забезпечить охорону 199 кілометрів, радіус дії охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією
Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська "Польському радіо".
За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині розпочали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією. Посилені заходи безпеки включатимуть камери та датчики фіксації руху.
"Цього тижня також розпочнеться підготовка до роботи на кордоні", - додала Міхальська.
У Прикордонній службі зазначили, що будівельні роботи на кордоні мають розпочатися у першій половині квітня. Тим часом матеріали для цього почнуть завозити уже за кілька днів.
Радіус дії посиленої охорони охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією - це близько 199 кілометрів, за винятком ділянки Віслинської коси. На території коси кордон уже кілька років охороняється електронними засобами.
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