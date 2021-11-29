Польща введе нові карантинні обмеження через поширення штаму "Омікрон"
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що через загрозу штаму "Омікрон" у країні введуть нові карантинні обмеження протягом 1-17 грудня
Про це повідомляє Gazeta.pl
У понеділок, 29 листопада, уряд Польщі вирішив, що новий штам "Омікрон" вимагає посилення епідемічних обмежень.
Завантаженість ресторанів, кінотеатрів та інших закладів буде скорочено до 50%. Рекомендують утриматися від проведення весіль, причасть і вечірок. У них може брати максимум 100 осіб, а у спортивних заходах за межами спортивних споруд - максимум 200 осіб. Ці обмеження не стосуються вакцинованих.
Також уряд Польщі заборонив польоти до семи африканських країн: Лесото, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіка, Намібії, Есватіні та Південної Африки. Людям, які повертатимуться з цих країн, доведеться пройти 14-денний карантин.
Ті, хто їде до Польщі з-за меж Шенгенської зони, повинні пройти двотижневий карантин, або отримати негативний результат ПЛР-тесту.
Очікується, що обмеження вступлять у дію протягом 1-17 грудня.
- Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
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