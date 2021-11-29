Польща введе нові карантинні обмеження через поширення штаму "Омікрон"

Про це повідомляє Gazeta.pl



У понеділок, 29 листопада, уряд Польщі вирішив, що новий штам "Омікрон" вимагає посилення епідемічних обмежень.



Завантаженість ресторанів, кінотеатрів та інших закладів буде скорочено до 50%. Рекомендують утриматися від проведення весіль, причасть і вечірок. У них може брати максимум 100 осіб, а у спортивних заходах за межами спортивних споруд - максимум 200 осіб. Ці обмеження не стосуються вакцинованих.



Також уряд Польщі заборонив польоти до семи африканських країн: Лесото, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіка, Намібії, Есватіні та Південної Африки. Людям, які повертатимуться з цих країн, доведеться пройти 14-денний карантин.



Ті, хто їде до Польщі з-за меж Шенгенської зони, повинні пройти двотижневий карантин, або отримати негативний результат ПЛР-тесту.



Очікується, що обмеження вступлять у дію протягом 1-17 грудня.

Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb