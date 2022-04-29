Польща зацікавлена у виході на український ринок пального
Володимир Зеленський обговорював з Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю польським ЗМІ, повідомляє пресслужба Президента.
"Ми з Польщею розмовляємо – польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим Нафтогазом та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – сказав глава держави.
За його словами, це питання обговорювалося з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також його обговорювали прем’єр-міністри двох країн.
- Також Зеленський у вечірньому відео зверненні сьогодні зазначив, що протягом тижня-двох урядовці обіцяють подолати дефіцит пального в Україні.
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