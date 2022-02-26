Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами до 25 березня
Залізниця Польщі у рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня
Про це повідомляє УЗ у Telegram.
Усе, що потрібно - це показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.
"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", - йдеться у дописі.
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