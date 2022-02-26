Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами до 25 березня

Про це повідомляє УЗ у Telegram.



Усе, що потрібно - це показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.



"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", - йдеться у дописі.

