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Польське військо отримає вертольоти Apache від США

5 травня, 2023 п'ятниця
23:22
Світ

Сполучені Штати Америки нададуть Польщі вісім Apache з власних запасів – ще до підписання контракту на закупівлю майже сотні таких гелікоптерів

Про це, як повідомили в міністерстві оборони Польщі, йшлося під час зустрічі міністра Маріуша Блащака з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

"Ми отримали запевнення, що армія США надасть нам гелікоптери Apache. Вона надасть їх нам із власних ресурсів, ще до підписання контракту на закупівлю 96 гелікоптерів для потреб війська польського", – сказав Блащак. 

Гелікоптери нададуть із ресурсів армії США. Вони вирушать на східний фланг НАТО, до 18-ї механізованої дивізії, що поблизу кордону з Білоруссю. Уже за кілька тижнів польські пілоти розпочнуть навчання на гелікоптерах Apache, а самі вертольоти надійдуть у Польщу наступного року.

"У нас є домовленість про 8 гелікоптерів. Вони поїдуть до Польщі, коли польські солдати – пілоти й техніки – будуть підготовлені. Але скажу обережно, що ми не зможемо завершити навчання цього року. Хоча починаємо навчання як якнайшвидше. "Апачі" – чудова зброя, яка справді дає перевагу армії, яка має ці гелікоптери. Ми хочемо зміцнити польську армію, щоб стримувати агресора. Це найкращі ударні гелікоптери у світі", – зауважив Блащак.

Торік Польща висловила бажання придбати 96 гелікоптерів AH-64 Apache. Дата ймовірних поставок цих вертольотів невідома, оскільки схвалення на придбання Польщею вертольотів ще мають дати конгрес і державний департамент США. Минулого місяця конгрес США надав згоду на продаж Польщі восьмисот ракет Hellfire для озброєння гелікоптерів Apache.

У п'ятницю, 5 травня, Маріуш Блащак зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Як зазначили в Пентагоні, під час зустрічі йшлося про безпекову допомогу Україні, а також про шляхи зміцнення двосторонньої оборонної співпраці між США та Польщею, безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО та в Європі, поглиблення американської військової присутності в Польщі. Під час переговорів у Пентагоні також обговорювалися питання, пов'язані з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. Міністри підписали двосторонню угоду про оборонні закупівлі та відкрили в Пентагоні виставку, присвячену історії американсько-польській оборонній співпраці.

Довідка. AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США із середини 1980-х років, розрахований на екіпаж із двох людей. Він оснащений 30-мм кулеметом і чотирма вузлами підвіски зброї – як правило, Hellfire чи некерованих ракет Hydra 70.

 
Польща
США
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