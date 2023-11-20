Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Польські фермери планують долучитися до блокади кордону з Україною, - Bloomberg

Польські фермери планують долучитися до блокади кордону з Україною, - Bloomberg

20 листопада, 2023 понедiлок
23:45
Суспільство Україна-Польща

Група фермерів планує доєднатися до страйку польських перевізників на кордоні з Україною 23 листопада й провести триденну акцію протесту на переході в Медиці, що заважає постачанню гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Bloomberg.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на переході в Медиці в четвер, повідомив Bloomberg Лукаш Мартин, один з її організаторів.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", — сказав він.

Члени галузевої групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується у червні 2024 року.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач 20 листопада, відвідавши пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", повідомив, що на двох пунктах пропуску було не більше 15 протестувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.

"Очевидно, що гарантії щодо безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не виконуються. Ми бачили численні випадки черги з паливними цистернами та гуманітарною допомогою. Ми передали цю інформацію польським колегам і чекаємо на відповідь", – зазначив Деркач.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

На Закарпатті поблизу кордону з боку ЄС зафіксовано значне зменшення черг вантажівок з польського напрямку, за кілька днів вони зменшилися вдвічі.

Україна
Польща
транспорт
фермери
новини Закарпаття
Новини Західної України
Читайте також:
окупанти в Криму
20 листопада, 2023 понедiлок
Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук
Сергій Таран
Автор Сергій Таран
19 листопада, 2023 неділя
На Заході озвучують сценарії завершення війни
Чалий
Автор Антін Борковський
19 листопада, 2023 неділя
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
23:39
Федеріко К'єза та Ілля Забарний (праворуч), Україна - Італія
Україна зіграла внічию з Італією та не змогла напряму вийти на Євро-2024
23:39
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору Євро-2024
23:13
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон у телефонній розмові закликав Сі Цзіньпіна до діалогу з Україною
23:00
Молдова
РФ заборонила в'їзд 11 молдовським депутатам через блокування російських ЗМІ
22:55
Польща ЄС
ЄС планує надати Польщі $5,7 млрд, щоб зменшити її залежність від енергоносіїв РФ
22:30
Ексклюзив
ЗСУ_ілюстративне
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
22:18
Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух
Руйнування в окупації дослідять методом дистанційного зондування Землі, дані використають для єВідновлення, - Шуляк
22:09
коронавірус у стічних водах
Як військовим оскаржити рішення ВЛК. Роз'яснення МОЗ
21:35
В Ірані презентували реактивний Shahed-238
21:30
Ексклюзив
ЗСУ
"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спроби ворога забезпечити оточення Авдіївки ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат противника. Колонка Сергія Згурця
20:41
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель і показали відео абордажу
20:29
Володимир Зеленський і Ллойд Остін
Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Ердоган і хрестоносці
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ
19:55
Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
19:46
Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
19:42
Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака
19:20
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції на лівобережній Херсонщині, на основних ділянках фронту сталося 54 бойові зіткнення за добу
19:10
Оновлено
суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського
У Києві розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
18:44
гуманітарна допомога лікарням Буковини
Ввезення гумдопомоги в Україну: уряд продовжив термін використання паперових декларацій
18:30
Кадр з фільму "Фелікс"
Фільм "Фелікс" про загиблого воїна, знятий за донати, покажуть в кінотеатрах
18:21
Оновлено
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з Зеленським у Києві
18:19
новорічна ялинка в Києві
Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн
18:03
OPINION
Борислав Береза
Зеленський і "феномен Черчилля"
17:59
захоплена земля біля Львова
У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення
17:44
ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці
17:42
Ексклюзив
безпілотник
У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"
17:30
білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
17:29
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
17:25
верховна рада
У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
16:59
Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці
16:42
Путін
Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"
16:37
ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
16:32
Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
16:18
Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи
16:08
OPINION
Віктор Андрусів
Дух епохи і Арестович
16:07
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV