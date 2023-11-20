Польські фермери планують долучитися до блокади кордону з Україною, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на переході в Медиці в четвер, повідомив Bloomberg Лукаш Мартин, один з її організаторів.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", — сказав він.

Члени галузевої групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується у червні 2024 року.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач 20 листопада, відвідавши пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", повідомив, що на двох пунктах пропуску було не більше 15 протестувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.

"Очевидно, що гарантії щодо безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не виконуються. Ми бачили численні випадки черги з паливними цистернами та гуманітарною допомогою. Ми передали цю інформацію польським колегам і чекаємо на відповідь", – зазначив Деркач.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

На Закарпатті поблизу кордону з боку ЄС зафіксовано значне зменшення черг вантажівок з польського напрямку, за кілька днів вони зменшилися вдвічі.