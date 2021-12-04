Польські прикордонники схопили за посібництво мігрантам двох українців

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у twitter.

За інформацією прикордонників, за пособництво мігрантам було затримано чотири особи - двох українців та громадяни Афганістану та Польщі.

Загалом 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.

