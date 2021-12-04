Польські прикордонники схопили за посібництво мігрантам двох українців
Польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю двох громадян України, які допомагали мігрантам нелегально потрапити до країни
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у twitter.
За інформацією прикордонників, за пособництво мігрантам було затримано чотири особи - двох українців та громадяни Афганістану та Польщі.
Загалом 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.
- У ніч проти 1 грудня на кордоні Польщі та Білорусі невідомі з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими.
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