Польські протестувальники на кордоні з Україною погрожують обмежити пропуск українських вантажівок до однієї на годину, - волонтер

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми намагалися домовитися з польськими протестувальниками про збільшення кількості проїзду вантажівок через кордон з п'яти хоча б до десяти на годину. Але протестувальники сказали, що ми не на базарі, і, якщо ви й далі буде продовжувати їхати до нас, то взагалі будете їхати в кількості трьох або одного автомобіля на годину", - зауважив Ванат.

За словами волонтера, польські протестувальники розуміють, що в Україні триває війна, але наші інтереси їх не цікавлять.

"Українські водії взагалі налаштовані відмовитися від переїзду кордону, щоб польська й українська влада ще більше звернули увагу на цю ситуацію", - наголосив Ванат.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками й запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

18 грудня кордон у Дорогуську знову заблокували протестувальники. Зазначалося, що до акції також приєднаються польські фермери, в яких також є низка вимог.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, українська економіка втратила понад мільярд євро через блокування кордонів.