Польський гелікоптер нібито порушив кордон Білорусі: ДПСУ відреагувала
Українські прикордонники зробили заяву щодо інциденту поблизу Білорусі, де нібито польський гелікоптер перетнув кордон. ДПСУ не виключає, що це могла бути провокація
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни", - розповів прикордонник.
Щодо українського кордону, то ДПСУ не фіксує спроб створити провокацію з боку Білорусі.
"Попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації", - зазначив Демченко.
Речник згадав про проблему з мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС через кордон Білорусі. Він підкреслив, що мігранти прибувають з білоруської території й незаконно пробиваються до Польщі та Балтійських держав, а тим часом режим Лукашенка продовжує звинувачувати Захід.
Що відомо про інцидент на кордоні Польщі та Білорусі
1 вересня Білорусь заявила, що військовий вертоліт Мі-24 Польщі порушив повітряний простір. Він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію РБ й повернувся назад.
У білоруському МЗС кажуть, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту".
Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Речник оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський назвав заяви Білорусі "брехнею і провокаціями".
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