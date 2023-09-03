Польський гелікоптер нібито порушив кордон Білорусі: ДПСУ відреагувала

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни", - розповів прикордонник.

Щодо українського кордону, то ДПСУ не фіксує спроб створити провокацію з боку Білорусі.

"Попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації", - зазначив Демченко.

Речник згадав про проблему з мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС через кордон Білорусі. Він підкреслив, що мігранти прибувають з білоруської території й незаконно пробиваються до Польщі та Балтійських держав, а тим часом режим Лукашенка продовжує звинувачувати Захід.

Що відомо про інцидент на кордоні Польщі та Білорусі

1 вересня Білорусь заявила, що військовий вертоліт Мі-24 Польщі порушив повітряний простір. Він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію РБ й повернувся назад.

У білоруському МЗС кажуть, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту".

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Речник оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський назвав заяви Білорусі "брехнею і провокаціями".