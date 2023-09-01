У Білорусі заявили, нібито військовий гелікоптер Польщі порушив їхній кордон, у МЗС викликали польського дипломата
Білоруські прикордонники заявили, мовляв, польський військовий гелікоптер порушив білоруський кордон. У МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі
Про це повідомив прикордонний комітет Білорусі.
Білоруські прикордонники повідомили, нібито вдень 1 вересня вони зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.
За їхньою інформацією, польський військовий гелікоптер Мі-24 "на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад".
У міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що "у зв'язку із зафіксованим фактом порушення державного кордону Республіки Білорусь вертольотом польських Збройних сил 1 вересня 2023 р. у МЗС Білорусі викликано тимчасового повіреного у справах Польщі у Білорусі Войцеха Філімоновича".
У білоруському МЗС кажуть, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту". А про результати розслідування та причини інциденту мають повідомити білоруську сторону. Також у міністерстві додали, що звернули увагу тимчасового повіреного "на неприпустимість порушення державного кордону Республіки Білорусь" і висловили "наполегливе прохання до Варшави вжити заходів, щоб виключити подібні інциденти в майбутньому".
Офіційної реакції польська сторона наразі не оприлюднювала.
- Польські прикордонники мало не щодня повідомляють про спроби нелегальних мігрантів перетнути білорусько-польський кордон. Зокрема, протягом доби 26 серпня це пробували зробити понад 100 нелегалів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе