У Білорусі заявили, нібито військовий гелікоптер Польщі порушив їхній кордон, у МЗС викликали польського дипломата

Про це повідомив прикордонний комітет Білорусі.

Білоруські прикордонники повідомили, нібито вдень 1 вересня вони зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.

За їхньою інформацією, польський військовий гелікоптер Мі-24 "на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад".

У міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що "у зв'язку із зафіксованим фактом порушення державного кордону Республіки Білорусь вертольотом польських Збройних сил 1 вересня 2023 р. у МЗС Білорусі викликано тимчасового повіреного у справах Польщі у Білорусі Войцеха Філімоновича".

У білоруському МЗС кажуть, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту". А про результати розслідування та причини інциденту мають повідомити білоруську сторону. Також у міністерстві додали, що звернули увагу тимчасового повіреного "на неприпустимість порушення державного кордону Республіки Білорусь" і висловили "наполегливе прохання до Варшави вжити заходів, щоб виключити подібні інциденти в майбутньому".

Офіційної реакції польська сторона наразі не оприлюднювала.