Польського "Слугу народу" почнуть показувати з 4 березня
Від 4 березня у Польщі на телеекрани вийде адаптація українського серіалу "Слуга народу"
Про це повідомляє канал Polsat.
Як і український оригінал, польський "Слуга" розкаже про історію простого вчителя, якому пощастило стати президентом країни і який вимушений боротися з корупцією у владі.
Польську версію вчителя зватимуть Ігнатій Конечний, а зіграє його актор Марцін Гікнар. Режисером стрічки став Мацей Бєлінській. Нагадаємо, що оригінального "слугу" Василя Голобородька грав Володимир Зеленський.
"Український прототип серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який виконав у ньому головну роль. Чи так буде з Марціном Гікнером? Цього ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок і цікавих роздумів про політику", - йдеться в анонсі серіалу.
- "Слуга народу" став другим за популярністю серед серіалів у Netflix.
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