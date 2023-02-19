Польського "Слугу народу" почнуть показувати з 4 березня

Про це повідомляє канал Polsat.

Як і український оригінал, польський "Слуга" розкаже про історію простого вчителя, якому пощастило стати президентом країни і який вимушений боротися з корупцією у владі.

Польську версію вчителя зватимуть Ігнатій Конечний, а зіграє його актор Марцін Гікнар. Режисером стрічки став Мацей Бєлінській. Нагадаємо, що оригінального "слугу" Василя Голобородька грав Володимир Зеленський.

"Український прототип серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який виконав у ньому головну роль. Чи так буде з Марціном Гікнером? Цього ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок і цікавих роздумів про політику", - йдеться в анонсі серіалу.