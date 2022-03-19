"Слуга народу" став другим за популярністю серед серіалів у Netflix

За декілька днів він посів друге місце в рейтингу Netflix, інформує Еспресо.TV.

Стрімінговий сервіс Netflix почав транслювати український серіал "Слуга народу" в США 16 березня.

"Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним", - писали тоді в пресслужбі Netflix.

Відзначимо, Netflix купив права на показ серіалу "Слуга народу" у студії "Квартал 95" у 2016 році.

Нагадаємо, 6 березня Netflix заявив, що йде з ринку Росії і припиняє усі проекти у країні.

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