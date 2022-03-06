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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Netflix йде з ринку Росії і припиняє усі проекти у країні

Netflix йде з ринку Росії і припиняє усі проекти у країні

6 березня, 2022 неділя
23:12
війна з Росією Netflix

Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну

Про це у повідомляє видання Variety, з посиланням на представника компанії, інформує Еспресо.TV

"З огляду на обставини, ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії", - сказав представник Netflix.

Раніше цього тижня потоковий сервіс оголосив, що призупинить усі майбутні проекти та придбання з Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, які розірвали зв’язки з країною.

Netflix також нещодавно відмовився транслювати 20 російських пропагандистських каналів, які він був зобов’язаний розміщувати, відповідно до російського законодавства.

Видання зазначає, що Netflix запустив свою послугу у Росії в 2016 році і має близько мільйона передплатників.

Також Netflix нещодавно оголосив, що зробить свій документальний фільм 2015 року "Зима у вогні: боротьба України за свободу" доступним для безкоштовного перегляду. У центрі наукового фільму – протести Євромайдану в Україні, які були спровоковані рішенням колишнього президента Віктора Януковича не підписувати угоду з Європейським Союзом і натомість вирішити зміцнити зв’язки з Росією. Ці протести в кінцевому підсумку призвели до повалення Януковича. Це також загострило напруженість у відносинах з Росією, оскільки Володимир Путін використовував повалення як привід для вторгнення та анексії Кримського півострова від України.

  • Нагадаємо, все більше компаній приєднуються до списку тих, хто через незгоду з вторгненням в Україну, йдуть з російського ринку. Зокрема сьогодні до них приєднався American Express.

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санкції
Netflix
іноземні інвестиції
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