Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
До початку навчального року школи, ліцеї та дитячі садочки Миргороду отримали сучасні гібридні інвертори та накопичувачі енергії. Ініціатива реалізована за фінансової та технічної підтримки “Миргородського заводу мінеральних вод” групи IDS Ukraine в організаційному партнерстві з міською радою й очільником громади
Про це йдеться в сюжеті "Еспресо".
Реалізація проєкту стартувала у лютому цього року з підписання меморандуму між очільником Миргородської громади та директором “Миргородського заводу мінеральних вод” на запит Міністерства освіти і науки.
"Це обладнання дозволить ефективно використовувати електроенергію під час блекаутів, якщо такі будуть, забезпечить енергонезалежність впродовж всього навчального дня. Станом на зараз в цей проєкт вкладено більше 4 мільйонів гривень", - розповідає Костянтин Кряжев, генеральний директор ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод".
Реалізація проєкту стартувала у лютому цього року з підписання меморандуму між очільником Миргородської громади та директором “Миргородського заводу мінеральних вод” на запит Міністерства освіти і науки. До 1 вересня власне автономне живлення отримали 9 закладів освіти: вони зможуть навчатися без перебоїв навіть у випадку відключень світла.
“Я дуже дякую нашим партнерам, "Миргородському заводу мінеральних вод" та IDS Ukraine за таку ініціативу: ми її тільки підтримали. Ця ініціатива дає можливість нашим навчальним закладам працювати в складній ситуації, незалежно від того, буде світло чи не буде світло", - коментує Сергій Соломаха, міський голова Миргорода.
Завдяки відповідальній співпраці, Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання сталого електропостачання освітньої інфраструктури.
"Ми дуже задоволені та щасливі, бо у нас інколи дистанційні уроки, онлайн-навчання: діти потребують вже нового підходу, тобто, - це не крейда і дошка, а інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, проєктори. І все це ми зможемо використовувати в своєму навчальному процесі завдяки безперебійному електропостачанню", - зауважує Ірина Шевченко, директор Миргородського ліцею ім. Т. Г. Шевченка.
"Це надзвичайно важливо, коли у надскладний час підставляють своє плече друзі, спонсори, допомагаючи дітям та забезпечуючи їхнє комфортне перебування в навчальних закладах", - розповідає Тетяна Колибельник, начальник відділу освіти Миргородської міської ради.
Забезпечення автономності освітніх закладів Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями IDS Ukraine у власну генерацію. Навесні на “Миргородському заводі мінеральних вод” ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 1,4 мегават, яка здатна не лише забезпечити потреби підприємства, а й вивільнити додаткові енергетичні потужності для громади. Це дозволить спрямувати електроенергію на об’єкти критичної та соціальної інфраструктури і до житлового сектору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе