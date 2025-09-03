Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів

Про це йдеться в сюжеті "Еспресо".

"Це обладнання дозволить ефективно використовувати електроенергію під час блекаутів, якщо такі будуть, забезпечить енергонезалежність впродовж всього навчального дня. Станом на зараз в цей проєкт вкладено більше 4 мільйонів гривень", - розповідає Костянтин Кряжев, генеральний директор ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод".

Реалізація проєкту стартувала у лютому цього року з підписання меморандуму між очільником Миргородської громади та директором “Миргородського заводу мінеральних вод” на запит Міністерства освіти і науки. До 1 вересня власне автономне живлення отримали 9 закладів освіти: вони зможуть навчатися без перебоїв навіть у випадку відключень світла.

“Я дуже дякую нашим партнерам, "Миргородському заводу мінеральних вод" та IDS Ukraine за таку ініціативу: ми її тільки підтримали. Ця ініціатива дає можливість нашим навчальним закладам працювати в складній ситуації, незалежно від того, буде світло чи не буде світло", - коментує Сергій Соломаха, міський голова Миргорода.

Завдяки відповідальній співпраці, Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання сталого електропостачання освітньої інфраструктури.

"Ми дуже задоволені та щасливі, бо у нас інколи дистанційні уроки, онлайн-навчання: діти потребують вже нового підходу, тобто, - це не крейда і дошка, а інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, проєктори. І все це ми зможемо використовувати в своєму навчальному процесі завдяки безперебійному електропостачанню", - зауважує Ірина Шевченко, директор Миргородського ліцею ім. Т. Г. Шевченка.

"Це надзвичайно важливо, коли у надскладний час підставляють своє плече друзі, спонсори, допомагаючи дітям та забезпечуючи їхнє комфортне перебування в навчальних закладах", - розповідає Тетяна Колибельник, начальник відділу освіти Миргородської міської ради.

Забезпечення автономності освітніх закладів Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями IDS Ukraine у власну генерацію. Навесні на “Миргородському заводі мінеральних вод” ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 1,4 мегават, яка здатна не лише забезпечити потреби підприємства, а й вивільнити додаткові енергетичні потужності для громади. Це дозволить спрямувати електроенергію на об’єкти критичної та соціальної інфраструктури і до житлового сектору.



