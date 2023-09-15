Полтавська міськрада закликала ВРУ і президента обмежити діяльність УПЦ МП на території України
Депутати Полтавської міськради проголосували за звернення до Верховної Ради та президента щодо обмеження діяльності в Україні УПЦ МП
Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради у п'ятницю, 15 вересня.
Рішення, проєкт якого подала партія "Європейська солідарність", підтримали 26 з 27 депутатів.
Секретар міськради Катерина Ямщикова зазначила, що хотіла б заборонити діяльність УПЦ МП на території громади.
"Я хотіла б, щоб ми взагалі заборонили на своїй територіальній громаді діяльність УПЦ МП, як це роблять інші громади. І подавати вже цю пропозицію, а не перевантажувати Кабмін. Щоб громада взяла на себе відповідальність. Щоб не голосувати звернення, до когось, а зробити це самостійно", – сказала вона.
Читайте також: Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий
Депутатка від "ЄС" Юлія Городчаніна зауважила, що міська рада не має таких повноважень, вони є лише в парламенту. Водночас міська рада може подати звернення до президента.
"Більшість церков – це власність єпархій, приватна власність. Коли ми розриваємо договори на оренду, а в них постійне користування, ми просто звільняємо єпархії від сплати податків, а вигнати не можемо. Саме тому рішення про заборону ми не подали, зараз тільки звернення", – пояснила Юлія Городчаніна.
У липні зі схожим зверненням вже виступила Полтавська обласна рада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе