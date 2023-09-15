Полтавська міськрада закликала ВРУ і президента обмежити діяльність УПЦ МП на території України

Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради у п'ятницю, 15 вересня.

Рішення, проєкт якого подала партія "Європейська солідарність", підтримали 26 з 27 депутатів.

Секретар міськради Катерина Ямщикова зазначила, що хотіла б заборонити діяльність УПЦ МП на території громади.

"Я хотіла б, щоб ми взагалі заборонили на своїй територіальній громаді діяльність УПЦ МП, як це роблять інші громади. І подавати вже цю пропозицію, а не перевантажувати Кабмін. Щоб громада взяла на себе відповідальність. Щоб не голосувати звернення, до когось, а зробити це самостійно", – сказала вона.

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Депутатка від "ЄС" Юлія Городчаніна зауважила, що міська рада не має таких повноважень, вони є лише в парламенту. Водночас міська рада може подати звернення до президента.

"Більшість церков – це власність єпархій, приватна власність. Коли ми розриваємо договори на оренду, а в них постійне користування, ми просто звільняємо єпархії від сплати податків, а вигнати не можемо. Саме тому рішення про заборону ми не подали, зараз тільки звернення", – пояснила Юлія Городчаніна.

У липні зі схожим зверненням вже виступила Полтавська обласна рада.