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Поляки не вважають Україну винною у зерновій кризі, - результати опитування

8 червня, 2023 четвер
12:45
Економіка Зерно

Центр дослідження громадської думки запитав поляків, хто несе відповідальність за зернову кризу, спричинену напливом українського зерна до Польщі. Про Україну згадали лише 2% респондентів, натомість 45% вважають відповідальним польський уряд

Про це розповідає польське видання  «Rzeczpospolita». 

Витоки проблеми

З весни 2022 року продовольство з України почали безмитно ввозити до країн ЄС. Рішення про звільнення української продукції від митних зборів мало на меті полегшити функціонування української економіки в умовах воєнного часу та уможливити експорт українського продовольства до країн Близького Сходу та Африки, особливо після того, як росіяни заблокували транспортний маршрут через Чорне море (згідно з так званою "зерновою угодою" від 22 липня 2022 року, він був розблокований).

Наплив дешевого зерна з України до Польщі та падіння цін на зерно в Польщі призвели до протестів фермерів. Уряд 15 квітня ухвалив рішення про заборону ввезення до Польщі вироблених в Україні продуктів харчування до кінця червня.Тимчасова заборона на імпорт охопила зерно, м'ясо, молоко, яйця, фрукти та овочі. Аналогічне рішення майже одночасно ухвалила Угорщина, а згодом Словаччина і Болгарія.

Хто винен у зерновій кризі? Не Україна

Хто відповідальний за зернову кризу? Таке запитання поставив Центр дослідження громадської думки (CBOS) у своєму опитуванні "Актуальні питання та події". Майже половина опитаних поляків  - 45% - вважають головним винуватцем польський уряд, який спочатку запізно, а потім занадто різко відреагував на проблеми, про які повідомляли фермери.

На другому місці зернотрейдери: їх назвали головними відповідальними 20% респондентів, 16% поклали відповідальність на Європейський Союз. На останній позиції Україна - її згадували лише 2%. Майже кожен п'ятий респондент (17%) не мав думки з цього питання.

графіка про зернову кризу в Польщі

Дослідники підкреслюють, що "на польський уряд вказували, зокрема, жителі найбільших міст, респонденти з вищою освітою, з найвищим доходом на душу населення, ті, хто не бере участі в релігійних практиках, і ті, хто сповідує ліві погляди", але в той же час "в найбільш стурбованій соціально-професійній групі - серед фермерів - також переважало переконання, що польський уряд несе основну відповідальність за кризу".

Зернова криза призвела до відставки міністра сільського господарства Генрика Ковальчика. Новий міністр Роберт Телус пообіцяв, що до липня з Польщі буде вивезено близько 4 мільйонів тонн зернових, які лежали на складах і в силосах з минулого року, щоб звільнити місце для нового врожаю. Він також пообіцяв піти у відставку, якщо це не спрацює. За неофіційними відомостями, які повідомляє Rzeczpospolita, за місяць було вивезено лише 800 тисяч тон з обіцяної урядом кількості.

Опитування "Актуальні питання та події" проводилося за змішаною процедурою на репрезентативній вибірці 1 056 повнолітніх жителів Польщі за допомогою методів CAPI (57,4%), CATI (25,9%) і CAWI (16,7%).

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