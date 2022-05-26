Помер 67-річний голлівудський актор Рей Ліотта

Про це повідомляє TMZ.

Актор помер уві сні на Домініканах, де знімав стрічку "Небезпечні води". Поруч з ним була його наречена Джейсі Ніттоло.

Зірка фільмів Скорсезе народився 1954 року в Нью-Джерсі, США. Свою кар'єру він почав у сімдесяті роки, знімаючись у серіалі "Інший світ", проте справжню славу йому принесла роль бандита Генрі Хілла в кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці" в 1990 році.

Актор знявся в цілій низці кінокартин, зокрема "Кокаїн", "Револьвер", "Козирні тузи" та "Пограбування казино", а також озвучив кілька персонажів у мультсеріалах та відеоіграх – серед них був і головний герой GTA: Vice City, Томмі Версетті.

Кар'єра Ліотти останнім часом знову була на підйомі. Торік він знявся у фільмі "Багато святих Ньюарка", "Шлюбна історія" та "Без різких рухів". Незабаром актор повинен був приступити до фільмування у проєкті "Речовина", де разом із ним мали зіграти Демі Мур та Маргаріте Куеллі.

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