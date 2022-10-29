Помер Джеррі Лі Льюїс - один із засновників рок-н-ролу

Про це повідомив його публіцист Зак Фарнум. Некролог також опубліковано на facebook-сторінці Джеррі Лі Льюїса.

Льюїс помер у своєму будинку в окрузі ДеСото, штат Міссісіпі. Причини смерті не називають, проте відомо, що музикант певний час мав проблеми зі здоров'ям. Так, 2019 року Льюїс переніс інсульт, унаслідок чого не міг грати на фортепіано. Однак через рік під час запису альбому госпел-пісень виявив, що його права рука почала рухатися.

Льюїса вважають одним із засновників рок-н-ролу. Його видовищне й запальне виконання пісень, зокрема відомої Great Balls of Fire, допомогло зробити рок-н-рол провідною американською попмузикою 1950-х. Був одним із головних попмузикантів 1950-х і 1960-х років, вплинувши не тільки на рок-н-рол, а й на розвиток світової популярної музики.

Льюїс сам писав тексти й музику до своїх пісень. Слава прийшла до нього в 1957 році після запису синглу Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Разом з такими музикантами, як Елвіс Преслі, Чак Беррі, Джонні Кеш і Літтл Річард, він заклав основу нового музичного руху.

Джеррі Лі Льюїс народився 1935 року в місті Феррідей (Північна Луїзіана), ріс у побожній сім'ї, тож його ранні музичні враження пов'язані з церковною музикою.

Батьки Джеррі Лі любили музику кантрі, а в будинку своєї тітки Джеррі час від часу грав на піаніно. Батьки побачили в ньому хист до музики й навіть заклали будинок, аби придбати синові фортепіано, коли йому було 8 років.

У середині 50-х Джеррі вивчав богослов'я в біблійному коледжі в Техасі, готуючись стати проповідником. Проте його вигнали звідти після того, як музикант виконав бугі-вугі-версію гімну My God is Real.

Джеррі Лі не повернувся до освіти й почав грати наживо. У Sun Studios в Мемфісі спершу виступав спочатку як студійний музикант, а потім як сольний виконавець.

Прорив до Льюїса прийшов після рок-н-рольного синглу Whole Lotta Shakin 'Goin' On. Джеррі Лі Льюїс прославився шалено енергійною манерою виконання пісень і поведінкою на сцені. Нерідко він грав стоячи, відкинувши стілець від інструмента.

1958 року, коли його третій хіт, Breathless, піднявся до № 2 національного чарту, музикант вирушив у тріумфальне турне Великою Британією. Тоді ж Джеррі Лі втрапив у скандал. Журналісти виявили, що молода дівчина, яка подорожує з ним, Майра Гейл Браун, – це його 13-річна наречена та двоюрідна сестра. При цьому музикант уже був одруженим.

Через скандал Льюїс перервав своє турне і повернувся до США. Популяність його пішла на спад. Наступні записи мали провальні продажі, чимало радіостанцій відмовилися включати в ефір його музику.

Опісля Джеррі Лі Льюїс часто мусив виступати у невеликих клубах за кілька сотень доларів за ніч.

Льюїс записав 40 студійних альбомів, останнім з яких став Rock & Roll Time, 2014 року. Альбом Mean Old Man увійшов до топ-30 США після його випуску 2010 року, включав дуети з такими зірками, як Шеріл Кроу, Віллі Нельсон, Мік Джаггер, Ерік Клептон.

1986 року він став одним із перших 10 виконавців, введених в Зал слави рок-н-ролу.

Місяць тому, 29 вересня, Джеррі Лі Льюїсу виповнилося 87 років.

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