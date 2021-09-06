Помер ексфутболіст ПСЖ, він перебував у комі 39 років

Про це повідомляє Mirror.

Жан-П'єр Адамс, який завершив кар'єру в 1981 році, через рік впав у кому. Ексфутболіст провів у комі 39 років через помилку анестезіолога під час операції на коліні.

Протягом 39 років за Адамсом доглядала його дружина Бернадетт. Сьогодні француз помер, він так і не прийшов до тями за майже 40 років. У березні йому виповнилось 73.



Будучи футболістом Жан-П'єр Адамс встиг зіграти за ПСЖ, "Ніццу", "Нім" і низку інших французьких клубів.



Адамс на позиції центрального захисника зіграв 22 матчі за збірну Франції з футболу.