Про це повідомляє "Реал" у twitter.

Амансіо виступав за "Реал" з 1962 до 1976 року. Він зіграв за мадридців 471 матч та забив 155 голів. Форвард 9 разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі ставав його найкращим бомбардиром та здобув Кубок європейських чемпіонів.

Разом зі збірною Іспанії у 1964 році став чемпіоном Європи.

У 1984 - 1985 роках був головним тренером "Реалом". У жовтні 2022 року Амансіо отримав звання почесного президента "Реалу".