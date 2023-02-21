Помер ексфутболіст та почесний президент "Реалу" Амансіо
На 84-му році життя помер колишній футболіст та почесний президент мадридського "Реалу" Амансіо
Про це повідомляє "Реал" у twitter.
Амансіо виступав за "Реал" з 1962 до 1976 року. Він зіграв за мадридців 471 матч та забив 155 голів. Форвард 9 разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі ставав його найкращим бомбардиром та здобув Кубок європейських чемпіонів.
Разом зі збірною Іспанії у 1964 році став чемпіоном Європи.
У 1984 - 1985 роках був головним тренером "Реалом". У жовтні 2022 року Амансіо отримав звання почесного президента "Реалу".
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