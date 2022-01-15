Не стало ексголови СБУ і митниці Деркача
Помер Леонід Деркач, голова Служби безпеки України за президентства Леоніда Кучми
Про це у себе на ТГ-каналі повідомив його син, в минулому нардеп від Партії регіонів Андрій Деркач, передає Еспресо.TV.
Причина смерті ним не зазначається.
Покійний мав 83 роки.
Леоніда Деркача відспівуватимуть у неділю, 16 січня 2022 року, в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).
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