Не стало ексголови СБУ і митниці Деркача

Про це у себе на ТГ-каналі повідомив його син, в минулому нардеп від Партії регіонів Андрій Деркач, передає Еспресо.TV.



Причина смерті ним не зазначається.



Покійний мав 83 роки.



Леоніда Деркача відспівуватимуть у неділю, 16 січня 2022 року, в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).



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