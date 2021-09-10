Помер експрезидент Португалії Сампайо
У Португалії помер експрезидент Жоржі Сампайо
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Йому був 81 рік.
Сампайю госпіталізували в кінці серпня, у експрезидента були проблеми респіраторного характеру.
Він провів два терміни на посаді президента- з 1996 по 2006 рік. У 1989 році він обійняв посаду мера Лісабона і пробув на посаді до 1995 році.
Після президенства став спецпредставником генсека ООН з глобального плану боротьби з туберкульозом. У 2013 році Сампайю організував платформу для сирійських студентів, щоб вирішити проблему доступу до освіти через війну в Сирії.
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