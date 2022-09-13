Помер французький кінорежисер Жан-Люк Годар
Помер один з найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі" у кінематографі Жан-Люк Годар. Кінорежисеру був 91 рік
Про це повідомляє французьке видання Liberacion.
Як стало відомо у вівторок, 13 вересня, у віці 91 року помер Жан-Люк Годар.
"Годар помер як кінематографіст із тисячею життів і настільки ж плідним, наскільки й багатогранним творчим доробком, який є втіленням суперечностей мистецтва, що перебуває в постійному пошуку. Він залишає кар'єру, посипану шедеврами та непорозуміннями, які зробили його легендою ще за життя", - пише Liberacion.
Довідка
Жан-Люк Годар – кінорежисер, актор, сценарист та продюсер, один з найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі" у кінематографі. Його часто вважають найрадикальнішим французьким режисером 60-х і 70-х років. Підхід Годара до фільмів, політики та філософії зробив його одним із найвпливовіших режисерів. За свою карʼєру зняв понад 120 стрічок, найвідоміші з яких "На останньому подиху", "Зневага", "Банда аутсайдерів", "Божевільний Пʼєро". Отримав велику кількість нагород, зокрема "Оскар", а також премії Берлінського, Каннського та Венеційського фестивалів.
- У ніч проти вівторка, 13 вересня, у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження переможців телевізійної премії "Еммі".
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