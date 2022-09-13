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"Гра в Кальмара", "Ейфорія", "Спадкоємці": оголошено володарів премії "Еммі"

13 вересня, 2022 вiвторок
07:48
Культура Гра у кальмара

У ніч проти вівторка, 13 вересня, у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження переможців телевізійної премії "Еммі"

Про це повідомляє офіційний сайт "Еммі".  

Найкращим драматичним серіалом було визнано проєкт HBO "Спадкоємці", комедійним - серіал "Тед Лассо". Найкращим мінісеріалом журі обрало "Білий лотос" від HBO. 

Приз за найкращу драматичну чоловічу роль отримав корейський актор Лі Джон-дже, який зіграв головну роль у серіалі Netflix "Гра в кальмара". Сам серіал отримав статуетку за найкращу драматичну режисуру. 

Найкращою актрисою у драматичному серіалі визнали Зендею за роль у "Ейфорії". 

Найкращою драматичною актрисою другого плану стала Джулія Гарнер за роль у кримінальному серіалі "Озарк", в аналогічній номінації серед чоловіків переміг Меттью Макфедієн за роль у "Спадкоємцях".

Найкращим комедійним актором став Джейсон Судейкіс, який зіграв головну роль у "Теді Лассо". За роль у цьому ж серіалі Бретта Голдстіна було визнано найкращим актором другого плану. Сам серіал отримав премію за найкращу комедійну режисуру.

Найкращою комедійною актрисою журі обрало Джин Смарт із серіалу "Хитрощі". За комедійну роль другого плану нагороду отримала Шеріл Лі Ральф із "Початкової школи "Ебботт".

Найкращим актором у мінісеріалі визнали Майкла Кітона за роль у "Ломці", найкращою актрисою - Аманду Сайфред із "Вибулої".

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