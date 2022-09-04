Про це повідомляє офіційний сайт "Еммі".

Обаму нагородили за роль оповідача у фільмі "Наші великі національні парки". Колишнього президента США номінували на премію в розділі "Видатний оповідач".

У п'яти епізодах серіалу Netflix розповідається про дику природу національних парків США, Індонезії, Кенії, Чилі та інших країн. Компанія Higher Ground Productions, заснована Обамою та його дружиною, продюсувала серіал.

Барк Обама став другим президентом США, який здобув "Еммі" після Двайта Ейзенгауера, якого відзначили у 1956 році.

Конкурентами Барака Обами були телеведучий Девід Аттенборо, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації Карім Абдул-Джаббар, акторка Люпіта Ніонго та комік Волтер Камау Белл.

Церемонія вручення "Еммі" відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі.

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