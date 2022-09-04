English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Колишній президент США Обама отримав телевізійну премію "Еммі"

Колишній президент США Обама отримав телевізійну премію "Еммі"

4 вересня, 2022 неділя
12:41

44-й президент США Барак Обама отримав телевізійну премію "Еммі" за роль оповідача у документальному серіалі Netflix

Про це повідомляє офіційний сайт "Еммі".   

Обаму нагородили за роль оповідача у фільмі "Наші великі національні парки". Колишнього президента США номінували на премію в розділі "Видатний оповідач".  

У п'яти епізодах серіалу Netflix розповідається про дику природу національних парків США, Індонезії, Кенії, Чилі та інших країн. Компанія Higher Ground Productions, заснована Обамою та його дружиною, продюсувала серіал. 

Барк Обама став другим президентом США, який здобув "Еммі" після Двайта Ейзенгауера, якого відзначили у 1956 році. 

Конкурентами Барака Обами були телеведучий Девід Аттенборо, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації Карім Абдул-Джаббар, акторка Люпіта Ніонго та комік Волтер Камау Белл.

Церемонія вручення "Еммі" відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Світ
Кіно
Барак Обама
Еммі
НБА
Netflix
США
Читайте також:
Дмитро Медведєв
3 вересня, 2022 субота
Медведєв пригрозив Заходу судним днем за "спробу пошматувати Росію"
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
2 вересня, 2022 п'ятниця
Франція в ООН заявила, що Україна навряд поверне собі окуповані території
Олександр Усик
3 вересня, 2022 субота
Усик відреагував на виклик найбагатшого боксера світу
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.29
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
4 вересня
12:51
Львів
Прогноз погоди від Діденко: українців очікує сонячний початок тижня без дощів
12:48
Очаків. Ілюстративне зображення
"Не добрий ранок в Очакові": рашистами знищено декілька тисяч тон зерна
12:41
Микола Княжицький
Микола Княжицький: "Відповідальні українці повинні зробити все, щоби подолати колоніальну свідомість, бо вона стала інструментом гібридної війни"
12:21
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
"Як бомжі": окупант поскаржився на погане забезпечення нових підрозділів, - перехоплення ГУР
12:01
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Лікарні, школи, готель і музей: Кім розповів, куди влучили ворожі ракети на Миколаївщині
11:48
Путін
Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку
11:37
збиті ракети
Цієї доби ворог випустив понад 10 ракет по Україні, дві з них збила наша система ППО
11:26
nord stream 1 Північний потік газ
У ЄС заявили про готовність до повного припинення постачання газу з РФ
11:24
Мелітополь
Загарбники планують здійснити провокації у школах Мелітополя, - Іван Федоров
10:57
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
10:54
ППО
ППО України збиває від 50 до 70% російських ракет, – генерал-майор Микола Жирнов
10:37
Ексклюзив
Марк Фейгін
Путін слабшає на зовнішньому контурі: союзники вже розуміють, що з ним майбутнього не буде, - Марк Фейгін
10:35
Українська ППО
У районі Кривого Рогу українська ППО збила одну ворожу ракету, - ОК "Схід"
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
10:18
Оновлено
Харків. Ілюстрація
Росія обстріляла Київський район Харкова, згорів ресторан
10:10
Окупанти "демілітаризували" у Слов’янську автомийку та спортзал
10:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Горбачов створив умови, які народи використали, він не давав шансу на створення держав, - Портников
09:54
У WSJ дізналися, у чому полягає план контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
09:51
вбивство діти війна
За час повномасштабної війни окупанти вбили 382 українські дитини, - Офіс генпрокурора
09:36
Михайло Булгаков
Як Булгаков брав участь у висилці до Сибіру священників і жителів Дрогобича
09:19
Інфографіка
тренування зі стрільби
За добу ЗСУ ліквідували 450 російських солдатів, 15 танків, 11 артилерійських систем та один літак противника
09:14
Святослав Михайлюк (в центрі)
Україна перемогла Естонію на Євробаскеті-2022
09:13
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Персонал у тяжкому стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію, - працівник ЗАЕС Артем
08:59
Військові РФ гатять з РСЗВ з території Запорізької АЕС, – The Insider опублікував відео
08:54
Микола Княжицький
Як нам деколонізувати Україну?
08:45
мобілізація рф солдати орки
Росіянам, які воюють в Україні, не виплачують обіцяні бойові премії, - британська розвідка
08:39
кадирівці
Під час оборони Сєвєродонецька четверо спецпризначенців НГУ знищили 20 кадирівців, - Гайдай
08:16
російські війська окупанти
За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:12
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
08:04
Окупанти тричі вдарили по Нікопольскому району з "Градів" та важкої артилерії
07:50
Норвегія газ
Через зупинку Nord Stream ціни на газ можуть оновити новий максимум, - Bloomberg
07:16
С-300
За час війни ворог випустив по території України понад 500 ракет С-300, має ще декілька тисяч таких, - Генштаб
07:01
Витік рідкого водню: NASA відклало на невизначений термін запуск ракети до Місяця
06:32
окупанти Маріуполь
Кремль може посилити самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, бо ті говорять про невдачі армії РФ, - ISW
06:11
Німеччина Україна
Німеччина обіцяє Україні додаткові €200 млн для допомоги внутрішнім переселенцям
03:29
Оновлено
Росіяни посилили поліцейський режим в окупованих населених пунктах Півдня України
02:43
російський флот
У Чорному морі вирує шторм, російський флот укривається ближче до кримського узбережжя
02:26
Авіація ЗСУ масово обстріляла опорні та командні пункти і транспортні шляхи росіян на Півдні
01:19
Євген Коноплянка
Коноплянка забив за "Краковію" у другому матчі поспіль
00:12
Аеропорт "Сімферополь"
У Сімферополі пролунали вибухи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV