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Головна Культура Помер головний редактор парламентської газети "Голос України" Анатолій Горлов

Помер головний редактор парламентської газети "Голос України" Анатолій Горлов

3 січня, 2023 вiвторок
22:11
Культура Помер головред "Голосу України" Анатолій Горлов

На 75-му році життя пішов у вічність головний редактор газети Верховної Ради "Голос України" Анатолій Горлов, який очолював її з 2002 року

Про це пише колектив видання у некролозі.

"У ніч із 2 на 3 січня, на 75-му році життя, помер Анатолій Федорович Горлов, багатолітній головний редактор "Голос України", - йдеться у дописі.

На цій посаді він служив до кінця свого останнього робочого дня, а 2 січня ще грав у футбол з колективом редакції.

"Зараз усі слова здаються недостатніми й неточними. Бо Горлов для нас був кимось більшим, аніж просто начальником. Він задавав стиль, темп і ритм редакційному організмові. По ньому ми звіряли свої годинники. Він – був, і цим визначалося все інше протягом останніх тридцяти з гаком років. І не уявлялося – інакше", - додають колеги.

Також про смерть відомого журналіста пише інформаційна служба Національної спілки журналістів України.

У НСЖУ зазначають, що Анатолій Горлов народився в с. Любимівка Михайлівського району Запорізької області, закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Понад 40 років віддав журналістиці – працював редактором у Державному комітеті УРСР по телебаченню і радіомовленню, в РАТАУ, в редакції "Голосу України" – першим заступником головного редактора, головним редактором.

Горлов удостоєний почесного звання "Заслужений журналіст України", нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, відзнакою Міністерства оборони України.

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Україна
Верховна Рада
журналісти
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