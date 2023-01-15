Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Про це повідомляє грузинський телеканал Mtavari.

За інформацією каналу Кікабідзе помер у віці 84 роки після тривалої хвороби.

Вахтанг Кікабідзе навчався в Тбіліському державному університеті імені Івана Джавахішвілі в 1959-1965 роках, в Інституті іноземних мов - в 1961-1963 роках. З 1959 року — артист філармонії.

Зіграв понад 30 ролей у кіно, з 1967 року був учасником музичного ансамблю "Орера".

Популярність Вахтанг Кікабідзе отримав після виходу фільму "Міміно" у 1977 році, де він зіграв льотчика Валіко Мізандарі. Актор має 16 нагород, серед яких звання Заслуженого артиста України.

До Дня незалежності України у 2021 році він отримав від президента України Володимира Зеленського орден князя Ярослава Мудрого.

Після вторгнення Росії до Грузії у 2008 році, Кікабідзе не гастролював у країні-агресорці. Активно підтримував Україну та засуджував повномасштабне російське вторгнення.

2020 року був обраний депутатом парламенту Грузії від блоку "Єдиний національний рух – Об’єднана опозиція "Сила в єдності".

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