Помер італійський співак Тото Кутуньйо
На 80-му році життя після тривалої хвороби помер відомий італійський співак та автор пісень Тото Кутуньйо
Про це пише Ansa.
Співак і автор пісень помер сьогодні, 22 серпня, близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.
Його менеджер Данило Манкузо повідомив ANSA про це, пояснивши, що "після тривалої хвороби співаку стало гірше за останні місяці".
Довідка. Тото Кутуньйо – італійський поп-співак, композитор-пісняр, інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Санремо і Євробачення-1990. Народився у липні 1943 року у Тоскані. Змалку цікавився музикою. Прославився спочатку як автор пісень. Його твори виконували Адріано Челентано, Джо Дасен, Мірей Матьє, Даліда. Згодом почав і сам співати, отримавши великий світовий успіх. Особливо його любили у СРСР, де він регулярно гастролював. Записав 16 альбомів. У 2006 році підтримав Україну і Помаранчеву революцію, але вже у 2015 році напередодні концерту у Києві привітав Путіна з днем народження.
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