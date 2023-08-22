Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Про це пише Ansa.

Співак і автор пісень помер сьогодні, 22 серпня, близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.

Його менеджер Данило Манкузо повідомив ANSA про це, пояснивши, що "після тривалої хвороби співаку стало гірше за останні місяці".

Довідка. Тото Кутуньйо – італійський поп-співак, композитор-пісняр, інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Санремо і Євробачення-1990. Народився у липні 1943 року у Тоскані. Змалку цікавився музикою. Прославився спочатку як автор пісень. Його твори виконували Адріано Челентано, Джо Дасен, Мірей Матьє, Даліда. Згодом почав і сам співати, отримавши великий світовий успіх. Особливо його любили у СРСР, де він регулярно гастролював. Записав 16 альбомів. У 2006 році підтримав Україну і Помаранчеву революцію, але вже у 2015 році напередодні концерту у Києві привітав Путіна з днем народження.