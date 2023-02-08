Помер колишній футболіст "Динамо" і збірної України Радченко
У віці 46 років помер колишній футболіст збірної України Олександр Радченко
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"На 47-му році життя зупинилося серце колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Борисовича Радченка. Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким. Ми щиро сумуємо разом із вами", - йдеться у заяві клубу.
Радченко розпочинав кар’єру у "Маріуполі", звідки він родом. Виступав за "Динамо", "Закарпаття", "Дніпро", "Кривбас" та "Волинь". Став чемпіоном України у сезоні 1997/98, вигравав Кубок України.
Завершив футбольну кар’єру у 2009 році. Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ "Динамо" ім. В. Лобановського.
Виступав за збірну України, де зіграв 17 матчів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе