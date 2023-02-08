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Головна Спорт Помер колишній футболіст "Динамо" і збірної України Радченко

Помер колишній футболіст "Динамо" і збірної України Радченко

8 лютого, 2023 середа
01:05
Спорт Олександр Радченко

У віці 46 років помер колишній футболіст збірної України Олександр Радченко

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"На 47-му році життя зупинилося серце колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Борисовича Радченка. Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким. Ми щиро сумуємо разом із вами", - йдеться у заяві клубу.

Радченко розпочинав кар’єру у "Маріуполі", звідки він родом. Виступав за "Динамо", "Закарпаття", "Дніпро", "Кривбас" та "Волинь". Став чемпіоном України у сезоні 1997/98, вигравав Кубок України.

Завершив футбольну кар’єру у 2009 році. Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ "Динамо" ім. В. Лобановського.

Виступав за збірну України, де зіграв 17 матчів.

Україна
футбол
Динамо
Збірна України
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