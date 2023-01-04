Помер колишній голова парламенту РФ Хасбулатов

Про це повідомляє Голос Америки.

Хасбулатов помер 3 січня на своїй дачі у Московській області.

Він народився 1942 року в Грозному. На початку 1990-х років Хасбулатова обрали народним депутатом РРФСР. У жовтні 1991 року він став останнім головою верховної ради РРФСР. Руслан Хасбулатов у серпні 1991 року був однією з ключових фігур, які виступили проти путчу.

У грудні 1991 року став першим головою парламенту Росії після розпаду СРСР.

1993 року Хасбулатов разом з віцепрезидентом РФ Олександром Руцьким став активним противником тодішнього президента Росії Бориса Єльцина. Протистояння призвело до конституційної кризи, яка вилилася у збройні сутички у Москві. Верховна рада була розпущена, а Хасбулатов на певний час було взято під варту, але незабаром, як і інших учасників подій, амністовано.

2003 року Хасбулатов заявляв про намір балотуватися на виборах голови Чечні, але в результаті участі в них не взяв. У 2021 році підтримав переобрання на новий термін чеченського лідера Рамзана Кадирова.

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