Помер колишній голова парламенту РФ Хасбулатов
На 81-му році помер колишній голова російського парламенту Руслан Хасбулатов
Про це повідомляє Голос Америки.
Хасбулатов помер 3 січня на своїй дачі у Московській області.
Він народився 1942 року в Грозному. На початку 1990-х років Хасбулатова обрали народним депутатом РРФСР. У жовтні 1991 року він став останнім головою верховної ради РРФСР. Руслан Хасбулатов у серпні 1991 року був однією з ключових фігур, які виступили проти путчу.
У грудні 1991 року став першим головою парламенту Росії після розпаду СРСР.
1993 року Хасбулатов разом з віцепрезидентом РФ Олександром Руцьким став активним противником тодішнього президента Росії Бориса Єльцина. Протистояння призвело до конституційної кризи, яка вилилася у збройні сутички у Москві. Верховна рада була розпущена, а Хасбулатов на певний час було взято під варту, але незабаром, як і інших учасників подій, амністовано.
2003 року Хасбулатов заявляв про намір балотуватися на виборах голови Чечні, але в результаті участі в них не взяв. У 2021 році підтримав переобрання на новий термін чеченського лідера Рамзана Кадирова.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.39Продаж 42.51
- Актуальне
- Важливе