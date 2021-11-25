Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
У четвер, 25 листопада, у віці 83 років помер колишній міський голова Києва Олександр Омельченко
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні не стало Олександра Омельченка...Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця", - написав Кличко.
18 листопада Віталій Кличко повідомляв, що Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень внаслідок захворювання на COVID-19. Син Омельченка казав, що ексмер перебував у стабільно тяжкому стані та дихав за допомогою кисневої маски.
У 1994-1996 роках Олександр Омельченко був першим заступником голови КМДА. Посаду мера Києва обіймав з 1998 по 2006 рік. У 2014 році знову балотувався на виборах міського голови, однак не переміг і з того часу був депутатом КМДА.
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