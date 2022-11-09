Помер колишній народний депутат Юрій Кармазін
У середу, 9 листопада, на 66-му році життя помер колишній народний депутат Юрій Кармазін
Про це рідні повідомили на його сторінці у facebook.
"Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійовича Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця.
Царство небесне! Вічна пам'ять!", - написали рідні Кармазіна.
Юрій Кармазін був депутатом Верховної Ради другого, третього, четвертого та шостого скликань. Двічі обирався по мажоритарному округу в Одесі. Був членом фракцій "Громада" та "Солідарність",
У 2002 році пройшов до ВР від "Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", у 2007 - від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона".
У 1999 році Юрій Кармазін брав участь у виборах президента України.
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