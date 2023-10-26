Помер командувач ПС ЗСУ у 2010-2012 роках генерал-полковник Сергій Онищенко
25 жовтня пішов із життя командувач Повітряних сил Збройних Сил України у 2010-2012 роках генерал-полковник Сергій Онищенко
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбук.
Народився Сергій Онищенко 23 лютого 1954-го у Чугуєві на Харківщині у військовій родині: його батько – також льотчик. Закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію, Академію Збройних Сил України.
Почав службу із посади старшого льотчика. Пізніше став командиром ескадрильї, згодом заступником командира та командиром винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.
У 1992-му Сергія Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління Військово-Повітряних сил України. У 1997-му — командира винищувальної авіаційної дивізії, а наступного року — командира 14-го авіаційного корпусу.
У 2004-му він став першим заступником Командувача Повітряних сил ЗС України. А у період 2010-12 років обійняв посаду командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.
Генерал-полковник Сергій Онищенко відзначений багатьма державними нагородами, медалями та відзнаками.
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