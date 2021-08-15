Помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер

Про це повідомляє офіційний Twitter "Баварії".



Причини смерті славетного футболіста точно не відомі. Він страждав хворобою Альцгеймера.

"Баварія" оплакує відхід Герда Мюллера. Сьогодні світ завмер. Клуб і всі його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", - йдеться у заяві клубу.

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Герд Мюллер виступав за мюнхенську "Баварію" з 1964 по 1979 рік. Вигравав чемпіонат і Кубок ФРН по 4 рази, Кубок європейських чемпіонів - 3 рази, а також по одному разу здобував Кубок Кубків УЄФА і Міжконтинентальний кубок.За збірну Німеччини Мюллер зіграв 62 матчі, відзначився 68 разів. Виграв чемпіонат світу-1974, де забив переможний гол у фіналі, Євро-1972.Мюллер закінчив футбольну кар'єру у 1982 році. З 1992 по 2014 рік працював у тренерському штабі "Баварії".