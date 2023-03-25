Помер співзасновник технологічного гіганта Intel Гордон Мур
На 95-му році життя помер співзасновник найбільшої у світі компанії-виробника напівпровідникових елементів та пристроїв Гордон Мур
Про це повідомляє Intel.
Мур помер 24 березня в оточенні родини у своєму будинку на Гаваях.
Він народився Сан-Франциско 3 січня 1929 року. У 1957 році він став одним із засновників компанії Fairchild Semiconductor, яка створила першу інтегральну схему, придатну для масового виробництва.
У 1968 році Гордон Мур і Роберт Нойс заснували компанію NM Electronics, яка пізніше була перейменована на Intel та стала найбільшою у світі компанією-виробником напівпровідникових елементів та пристроїв. Мур пропрацював у ній 38 років, обіймаючи низку керівних посад. Він пішов у відставку у 2006 році.
Мур разом зі своєю дружиною заснував Фонд Гордона та Бетті Мур, який з моменту свого заснування у 2000 році пожертвував понад $5,1 млрд на благодійність.
Forbes оцінював статки Мура в $7,2 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе