Про це повідомляє Intel.

Мур помер 24 березня в оточенні родини у своєму будинку на Гаваях.

Він народився Сан-Франциско 3 січня 1929 року. У 1957 році він став одним із засновників компанії Fairchild Semiconductor, яка створила першу інтегральну схему, придатну для масового виробництва.

У 1968 році Гордон Мур і Роберт Нойс заснували компанію NM Electronics, яка пізніше була перейменована на Intel та стала найбільшою у світі компанією-виробником напівпровідникових елементів та пристроїв. Мур пропрацював у ній 38 років, обіймаючи низку керівних посад. Він пішов у відставку у 2006 році.

Мур разом зі своєю дружиною заснував Фонд Гордона та Бетті Мур, який з моменту свого заснування у 2000 році пожертвував понад $5,1 млрд на благодійність.

Forbes оцінював статки Мура в $7,2 млрд.