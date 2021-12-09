Помер знаменитий суперфанат "Динамо" Парамон
У віці 66 років помер суперфанат київського "Динамо" Сергій Заборовський
Про це повідомили ультрас киян White Blue Team на своїй сторінці у Facebook.
Сергій Заборовський більш відомий для вболівальників, як "Парамон". Він відвідав першу гру за участю "Динамо" ще у 1967 році проти "Селтіка" (1:1) і з того часу намагався не пропускати жодні спортивні змагання, які проходили у Києві.
Причина смерті 66-річного Заборовського не називається. У січні 2020 року "Парамон" впав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, суперфанат прийшов до тями, але втратив зір і координацію рухів.
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