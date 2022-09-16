Помірний дощ, тумани, а місцями посуха: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні цими вихідними

Про це повідомила в телеграмі синоптик Наталка Діденко.

17-го вересня суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті нашої території в суботу - періодично невеликий або помірний дощ.

У неділю серйозних дощів побільшає і охопить волога погода практично всю Україну - прискаче з південного заходу циклон Relli.

У західних областях 17 вересня +14+18 градусів, 18 вересня похолодання до +7+12 градусів.

У північних областях вихідними +15+18 градусів, 18 вересня на Житомирщині та Київщині +13+15 градусів.

У центральних областях +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. У Києві в суботу дощ, якщо і буде, невеликий, місцями, протягом дня до +18 градусів. У неділю в столиці погода ускладниться - дощ, сильний штормовий вітер та похолодання до +13+15 градусів.

У східних областях 17 вересня +20+24 градуси, 18 вересня потепліє до +24+28 градусів.

У південній частині +23+29 градусів, в Криму до +30 градусів, 18 вересня на Одещині та Миколаївщині похолодання до +19+22 градусів.

Суттєво похолодає в неділю, 18-го вересня, на заході України, очікується максимально лише +7+12 градусів - сильний штормовий південний вітер. А найтепліше буде завтра, 17 вересня у південній частині, +24+29 градусів.

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