Понад 10 тис. журналістів отримали дозволи працювати в зоні бойових дій в Україні, - Мотузяник

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника.

За словами Олександра Мотузяника, для роботи в зоні бойових дій в Україні акредитовано понад 4 тисяч вітчизняних журналістів та понад 6 тисяч іноземних.

"Станом на сьогодні, від ЗМІ до управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, яке безпосередньо опікується цими питаннями, подано майже 10500 заявок на акредитацію, -- розповів речника Міністерства оборони. -- З них перевірку не пройшли лише 128 осіб, ще 23 особи акредитації були позбавлені. Але це невеликі показники, порівняно із загальною кількістю запитів та враховуючи, що загалом було видано 10088 дозволів на здійснення журналістської діяльності: 4017 – громадянам України та 6071 – іноземцям. Це свіжі дані станом на 28 червня 2022 року".

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