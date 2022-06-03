Під Сєверодонецьком поранили двох журналістів Reuters. Загинув водій
Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув
Про це повідомляє CNN.
"Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька", - прокоментували в агентстві поранення своїх працівників.
У Reuters уточнили, що медійники їхали в авто, яке надали "російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".
Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія. Reuters не оприлюднює подробиць інциденту.
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