Під Сєверодонецьком поранили двох журналістів Reuters. Загинув водій

Про це повідомляє CNN.

"Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька", - прокоментували в агентстві поранення своїх працівників.

У Reuters уточнили, що медійники їхали в авто, яке надали "російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".

Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія. Reuters не оприлюднює подробиць інциденту.

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