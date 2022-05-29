На війні загинув знаний у Тернополі журналіст Віталій Дерех
У ході боїв з російськими окупантами в районі Попасної загинув знаний тернопільський журналіст Віталій Дерех
Про це повідомив політолог та історик Андрій Ковальов у facebook.
За його словами, Віталій Дерех загинув 28 травня внаслідок авіаудару.
"За волю України загинув мій пластовий побратим Віталій Дерех. Уродженець Тернополя, знаний у Тернополі журналіст, митець, пластун, член куреня "Орден Залізної Остроги".
Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору від Бога. Справжній авантюрист у хорошому розумінні цього слова. Не боявся небезпеки і смерті", - написав Ковальов.
За його словами, Віталій Дерех з перервами перебував на фронті з 2014 року.
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