Про це повідомив голова луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст", - написав Гайдай.

За його словами, броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл.

"Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - розповів Гайдай.

Пізніше стало відомо, що ім'я загиблого французького журналіста – Фредерік Леклер. Він працював на телеканалі BFMTV.

23 березня журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання.

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