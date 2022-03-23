У Києві під ворожим обстрілом загинула журналістка російського видання The Insider

Про це повідомляє The Insider, інформує Еспресо.TV

Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

У виданні зазначають, що до приходу в The Insider Оксана Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії. Як кореспондента, вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва. The Insider висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани Бауліної.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно викрадають українських журналістів та обстрілюють знімальні групи іноземних репортерів. Зокрема загинули журналіст Fox News П'єр Закевський, українська журналістка Олександра Кувшинова та американець Брент Рено.

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