У Києві під ворожим обстрілом загинула журналістка російського видання The Insider
Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання
Про це повідомляє The Insider, інформує Еспресо.TV
Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.
У виданні зазначають, що до приходу в The Insider Оксана Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії. Як кореспондента, вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва. The Insider висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани Бауліної.
- Нагадаємо, російські окупанти регулярно викрадають українських журналістів та обстрілюють знімальні групи іноземних репортерів. Зокрема загинули журналіст Fox News П'єр Закевський, українська журналістка Олександра Кувшинова та американець Брент Рено.
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