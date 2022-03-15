Fox News підтвердив смерть свого кореспондента в Україні. Разом з ним загинула українська журналістка

Про це повідомляє SkyNews, інформує Еспресо.TV

«П’єр був фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював майже всі міжнародні новини для Fox News від Іраку до Афганістану та Сирії протягом свого тривалого перебування у нас", - зазначено внутрішній записці Fox News.

Закжевський у той час подорожував з британським журналістом Бенджаміном Холом, який отримав серйозні поранення після того, як осколком його вдарили в ногу.

Разом з Закжевський загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Про це повідомляв радник голови МВС Антон Геращенко.



Українські посадовці зазначають що громадянин Ірландії П'єр Закревскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у північно-східній частині села Горенка 14 березня.

Їхній колега – журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося ампутувати йому частину гомілки.

Судячи з характеру поранень Бена Холла, знімальна група Fox News потрапила під мінометний або артилерійський обстріл з боку російських окупантів у районі села Горенки, що на Київщині, коли прямували у бік міста Ірпінь, - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, смерть пана Закжевського сталася через кілька днів після смерті американського фотожурналіста Брента Рено, якого застрелили в Ірпіні, передмісті Києва.

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