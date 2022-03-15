Fox News підтвердив смерть свого кореспондента в Україні. Разом з ним загинула українська журналістка
Fox News підтвердив, що оператор П'єр Закжевський загинув в Україні вчора, 14 березня, коли автомобіль, на якому він пересувався, потрапив під обстріл
Про це повідомляє SkyNews, інформує Еспресо.TV
«П’єр був фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював майже всі міжнародні новини для Fox News від Іраку до Афганістану та Сирії протягом свого тривалого перебування у нас", - зазначено внутрішній записці Fox News.
Закжевський у той час подорожував з британським журналістом Бенджаміном Холом, який отримав серйозні поранення після того, як осколком його вдарили в ногу.
Разом з Закжевський загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Про це повідомляв радник голови МВС Антон Геращенко.
Українські посадовці зазначають що громадянин Ірландії П'єр Закревскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у північно-східній частині села Горенка 14 березня.
Їхній колега – журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося ампутувати йому частину гомілки.
Судячи з характеру поранень Бена Холла, знімальна група Fox News потрапила під мінометний або артилерійський обстріл з боку російських окупантів у районі села Горенки, що на Київщині, коли прямували у бік міста Ірпінь, - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, смерть пана Закжевського сталася через кілька днів після смерті американського фотожурналіста Брента Рено, якого застрелили в Ірпіні, передмісті Києва.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе