English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Понад 10 тис. чоловіків у окупованому Маріуполі загрожує примусова мобілізація, - мер

Понад 10 тис. чоловіків у окупованому Маріуполі загрожує примусова мобілізація, - мер

27 вересня, 2022 вiвторок
18:38
війна з Росією Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків

Мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків

Про це Бойченко розповів на брифінгу в Media Center Ukraine.

"Якщо говорити про кількість людей - скільки там може потрапити до лав так званого війська Російської Федерації або так званої "ДНР," то це більше 10 тис. чоловіків, які сьогодні перебувають у небезпеці", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя також зазначив, що з кожним днем з міста виїжджає дедалі менше жителів, а зробити це стає дедалі складніше.

"Ми бачимо по статистиці, що, якщо тиждень тому виїжджало до України (на підконтрольну територію - ред.) десь 80 - 120 людей на добу, то за минулу добу, з Маріуполя виїхали 8 людей. Тобто, це свідчить про те, що Маріуполь закривають", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя наголосив, що залишатися в місті небезпечно, бо окупанти використовуватимуть містян як гарматне м'ясо, а єдина можливість уникнути мобілізації - їхати з міста.

"Вони направлять цих людей до мобілізації, а потім на фронт, і будуть використовувати їх як м’ясо. На жаль, це так уже відбувається", - сказав Бойченко.

  • Раніше Інститут вивчення війни заявив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Маріуполь
мобілізація
окуповані території
окупанти
Читайте також:
осінь
26 вересня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
26 вересня, 2022 понедiлок
Протести в Дагестані: мітингарі готують коктейлі Молотова, палять покришки та портрети Путіна
Артем Довбик, збірна України
25 вересня, 2022 неділя
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України перед вирішальним матчем турніру
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 39.19
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 вересня
19:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:23
ЗСУ
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині, - Генштаб
19:19
Порошенко привіз гуманітарний вантаж у Козачу Лопань на Харківщині: "русскій мір" залишає по собі суцільні руїни
18:54
Анка Фельдгузен
Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ, - посолка Фельдгузен
18:13
Пов'язані з РФ і Білоруссю компанії отримали майже 1 млрд грн від України з початку масштабної війни, - YouControl
18:09
санкції проти РФ
Уряд України повністю заборонив експорт до Росії
17:50
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи
17:50
Геннадій Дикий
Суд обрав запобіжний захід меру Білої Церкви, якому інкримінують махінації з нерухомістю
17:49
Ексклюзив
Якщо російська армія отримає пекельну та болючу поразку під Лиманом, то вона вже ніде наступати не зможе, - військовий експерт Киричевський
17:49
Ексклюзив
Путін
США залишають для Путіна не шпарину, а ціле вікно можливостей для припинення війни, - дипломат Чалий
17:30
Виганяв жителів Ірпеня на міни
Виганяв жителів Ірпеня на міни, розстріляв чоловіка: росіянину оголосили підозру в воєнних злочинах
17:29
Ексклюзив
Валерій Чалий
В Україні вже загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів, тому ми не зробимо крок назад, - дипломат Чалий
17:19
чатбот єВорог
Українці надіслали у єВорог понад 4 тис. заявок. Зараз сповіщають про колаборантів на псевдореферендумі ,- Федоров
16:34
СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
Виправдовувала злочини окупантів: СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ
16:24
Енергодар
Окупанти змушують енергодарців голосувати на "референдумі", погрожуючи мобілізацією за відмову, - розвідка
16:21
яхта Алішера Усманова
У Німеччині поліція обшукала яхту підсанкційного російського олігарха Усманова
16:21
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко може оголосити мобілізацію в Білорусі після визнання окупованих територій України частиною Росії, - білоруський політолог Усов
16:06
Парламент Канади
Парламент Канади засудив псевдореферендуми РФ на окупованих землях України
16:03
Трофей ЧС-2022
Оприлюднено божевільну суму, яку Катар витратив на підготовку до ЧС-2022 з футболу
16:03
Маленький Лео Буша з Ірпеня
Трирічний Лео з Ірпеня зворушив виконанням пісні "Океану Ельзи"
15:44
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіяни мобілізацією виграють час, щоб озброїти та навчити боєздатні підрозділи, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:39
Володимир Путін
Росіяни можуть скинути Путіна, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс
15:38
Чісора - Пулєв
Британець, який встояв проти Усика та Кличка, оголосив про завершення кар'єри
15:38
Віталій Кім
"Проблеми - ризик обстрілів і якість води": Кім розповів про готовність Миколаївщини до опалювального сезону
15:26
Ціна на газ, Газпром, Росія
Європа зможе перезимувати без російського газу, - Bloomberg
15:18
Ексклюзив
Російські полонені в Україні
Зростає готовність росіян на Херсонщині скласти зброю, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:59
Turkish Airlines
Turkish Airlines скасувала авіарейси до Мінська, Сочі, Ростова та Єкатеринбурга
14:50
Польща
Польща відмовилася приймати росіян, які втікають від мобілізації
14:38
СБУ затримала коригувальника, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині
14:36
Microsoft
Microsoft заблокував росіянам доступ до оновлень Windows
14:22
переговори України з Росією
У Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною на нових умовах
14:10
На фото Вакарчук з українськими військовими
Вакарчук відіграв концерт перед українськими бійцями на Херсонщині 
14:04
Ексклюзив
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
У РФ серйозні протести проти мобілізації можливі лише там, де більшість населення - не етнічні росіяни, - політолог Бобиренко
13:59
Артем Колобов
В Україні ліквідували командира армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
13:48
Олександр Гвоздик
Український чемпіон пояснив, чому проігнорував Ломаченка під час бою Альварес - Головкін
13:46
Ексклюзив
Путін
Елітам РФ легше прибити Путіна, ніж отримати ядерний удар у відповідь, - політексперт Цибулько
13:46
Ексклюзив
путін путлер
Тріада Путіна "референдум - мобілізація - ядерка": чому і навіщо
13:36
Ексклюзив
Джорджія Мелоні
Якою буде політика нового уряду Італії щодо України - прогноз італійського аналітика
13:25
Іран
Під час розгону протесту в Ірані загинуло щонайменше 76 людей, - Iran Human Rights
13:19
На фото: російський репер Тіматі
"Відкосив" від армії. Фаната Путіна Тіматі запідозрили в ухилянні від мобілізації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV