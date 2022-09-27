Понад 10 тис. чоловіків у окупованому Маріуполі загрожує примусова мобілізація, - мер
Мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники можуть примусово мобілізувати з міста понад 10 тис. місцевих чоловіків
Про це Бойченко розповів на брифінгу в Media Center Ukraine.
"Якщо говорити про кількість людей - скільки там може потрапити до лав так званого війська Російської Федерації або так званої "ДНР," то це більше 10 тис. чоловіків, які сьогодні перебувають у небезпеці", - сказав Бойченко.
Мер Маріуполя також зазначив, що з кожним днем з міста виїжджає дедалі менше жителів, а зробити це стає дедалі складніше.
"Ми бачимо по статистиці, що, якщо тиждень тому виїжджало до України (на підконтрольну територію - ред.) десь 80 - 120 людей на добу, то за минулу добу, з Маріуполя виїхали 8 людей. Тобто, це свідчить про те, що Маріуполь закривають", - сказав Бойченко.
Мер Маріуполя наголосив, що залишатися в місті небезпечно, бо окупанти використовуватимуть містян як гарматне м'ясо, а єдина можливість уникнути мобілізації - їхати з міста.
"Вони направлять цих людей до мобілізації, а потім на фронт, і будуть використовувати їх як м’ясо. На жаль, це так уже відбувається", - сказав Бойченко.
- Раніше Інститут вивчення війни заявив, що Росія може почати примусову мобілізацію полонених українських військових.
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