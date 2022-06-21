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Головна Культура Понад $100 млн. Муратов продав нобелівську медаль на аукціоні: кошти передасть українським дітям-біженцям

Понад $100 млн. Муратов продав нобелівську медаль на аукціоні: кошти передасть українським дітям-біженцям

21 червня, 2022 вiвторок
05:50
Культура Дмитро Муратов

Нагородний знак Нобелівської премії миру, який головний редактор російської "Новой газеты" Дмитро Муратов виставив на аукціон з метою зібрати гроші для українських дітей-біженців, купили за 103,5 млн доларів

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Politico.

Представник аукціону Heritage Auctions, який займався продажем, не назвав особу покупця, але натякнув, що він іноземець.

Уточнюється, що торги відбулися у Всесвітній день біженців 20 червня.

Муратов, який отримав Нобелівську премію в жовтні 2021 року, був одним із засновників російської "Новой газеты" та її головним редактором. Видання закрили у березні цього року через репресії кремля проти журналістів у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Муратов вирішив продати медаль на аукціоні, а також пожертвувати саму грошову премію в розмірі 500 тис. доларів на благодійність для дітей-біженців. Він заявив, що виручені кошти підуть Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) на допомогу дітям, які залишили свої домівки внаслідок війни.

"Це має стати початком флешмобу, прикладом для наслідування, аби люди продавали на аукціоні свої цінні речі для допомоги українцям", - сказав Муратов у відеоролику, випущеному компанією Heritage Auctions.

Довідка: Торік Муратов розділив Нобелівську премію миру з журналісткою Марією Рессою з Філіппін. Їх відзначили за боротьбу за збереження свободи слова у своїх країнах.

Муратов різко критикував анексію Криму Росією у 2014 році та повномасштабну війну, розв’язану в лютому, яка створила найбільшу гуманітарну кризу в Європі від часів Другої світової війни.

  • Муратов виставив свою Нобелівську медаль на продаж у нью-йоркському аукціонному будинку Heritage Auctions у день захисту дітей, 1 червня. Журналіст пообіцяв передати усі кошти українським дітям, щу стали біженцями внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Аукціон завершився 20 червня.

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війна з Росією
Нобелівська премія
аукціон
діти війни
біженці з України
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