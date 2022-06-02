В Америці продають Нобелівську медаль головного редактора "Новой газеты": виручені кошти передадуть українським дітям
Головний редактор "Новой газеты. Європа" та лауреат Нобелівської премії миру 2021 Дмитро Муратов виставив на аукціон свою медаль
Про це пише "Новая гезета. Европа".
Нобелівську медаль виставлено на продаж у нью-йоркському аукціонному будинку Heritage Auctions. Торги розпочалися 1 червня, а завершаться 20-го. Зібрані кошти підуть ЮНІСЕФ на місію допомоги українським дітям-біженцям та їхнім родинам в Україні і за її межами.
"Хворі українські діти. Їм набагато важче, ніж нам. І тому нам не треба шкодувати себе. Ми зрозуміли, що для того, щоб допомогти жертвам цієї війни, можна і потрібно віддати найдорожче і найзначуще, що в тебе є. І ми вирішили виставити на аукціон Нобелівську медаль, золоту, відому, важку", - заявив Муратов.
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