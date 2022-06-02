В Америці продають Нобелівську медаль головного редактора "Новой газеты": виручені кошти передадуть українським дітям

Про це пише "Новая гезета. Европа".

Нобелівську медаль виставлено на продаж у нью-йоркському аукціонному будинку Heritage Auctions. Торги розпочалися 1 червня, а завершаться 20-го. Зібрані кошти підуть ЮНІСЕФ на місію допомоги українським дітям-біженцям та їхнім родинам в Україні і за її межами.

"Хворі українські діти. Їм набагато важче, ніж нам. І тому нам не треба шкодувати себе. Ми зрозуміли, що для того, щоб допомогти жертвам цієї війни, можна і потрібно віддати найдорожче і найзначуще, що в тебе є. І ми вирішили виставити на аукціон Нобелівську медаль, золоту, відому, важку", - заявив Муратов.

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