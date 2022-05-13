Про це у відомстві повідомили CNN.

В ОГ зазначили, що загалом розслідуються 11 239 імовірних воєнних злочинів російських солдатів. Для цього залучено близько 8 000 прокурорів по всій країні.

У Генеральній прокуратурі заявили, що переважна більшість злочинів пов’язана з порушенням законів і звичаїв війни.

Сьогодні, 13 травня, у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця. 21-річного командира відділення танкової дивізії Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві беззбройного мирного мешканця Сумської області

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