Понад 11 тис. проваджень та 8 тис. прокурорів. У Офісі генпрокурора розповіли про розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
Офіс генпрокурора розслідує більше як 11 тисяч імовірних воєнних злочинів з боку Росії
Про це у відомстві повідомили CNN.
В ОГ зазначили, що загалом розслідуються 11 239 імовірних воєнних злочинів російських солдатів. Для цього залучено близько 8 000 прокурорів по всій країні.
У Генеральній прокуратурі заявили, що переважна більшість злочинів пов’язана з порушенням законів і звичаїв війни.
- Сьогодні, 13 травня, у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця. 21-річного командира відділення танкової дивізії Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві беззбройного мирного мешканця Сумської області
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