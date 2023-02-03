Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.

"Понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артилерійського обстрілу. Знову росіяни не давали району та його жителям спокою", - написав Лукашук.

Вночі з важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Євтушенко уточнив, що росіяни застосували саме ствольну артилерію.

Минулося без постраждалих, нині територія обстрілу обстежується.

Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали.