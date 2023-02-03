Понад 12 годин тривоги: війська РФ вночі обстріляли Нікополь
У ніч на 3 лютого ворожі війська в черговий раз били по Нікополю, застосувавши ствольну артилерію
Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.
"Понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артилерійського обстрілу. Знову росіяни не давали району та його жителям спокою", - написав Лукашук.
Вночі з важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Євтушенко уточнив, що росіяни застосували саме ствольну артилерію.
Минулося без постраждалих, нині територія обстрілу обстежується.
Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали.
- У ніч на 30 січня ворожі війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області, постраждали будинки, також пошкоджено мережу електропередачі.
- Вночі на 31 січня російські війська завдали ударів по Мирівській громаді у Нікопольському районі.
- Вже 2 лютого рашисти обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії.
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